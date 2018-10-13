年輕幫派份子開槍逞兇 警逮7人竟起獲2制式手槍

2018-10-13 14:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕正值選舉期間，新竹縣湖口、新豐地區日前卻夜半驚傳10多發槍聲；警方展開選前治安專案行動，追查發現是兩群幫派份子因債務糾紛而開槍示警，昨天拘捕7名年僅20來歲的年輕人，並起獲罕見的制式克拉克、925式手槍等5把制式、改造手槍，全案依槍砲、殺人罪嫌送辦。

新湖警分局表示，湖口地區街上日前深夜傳出10多發槍聲，因正值選舉期間，地方議論紛紛；分局偵查隊隨即組成專案小組，在新竹地檢署檢察官指揮下，針對轄內不良幫派、組織及其成員規劃進行掃蕩行動。

專案小組調查，天道盟太陽會李姓男子與風飛砂蔡姓男子，彼此因數萬元的借貸糾紛，互相嗆聲，憤而糾眾持槍到對方的住處外面開槍示警、恐嚇，另一方不甘勢弱，也馬上撂人比照辦理反擊，雙方關係十分緊張。

新湖警分局執行「打擊犯罪、掃蕩黑幫、查緝槍械」，立即展開掃蕩以淨化選前治安。11、12日先後拘捕李男、蔡男等幫派成員共7人，並起獲罕見的制式克拉克手槍、925式可連發手槍各1支、仿金牛座改造手槍2支、半成品1支。

李男、蔡男等犯嫌向警方坦承，因債務糾紛起口角，才會在公共場所開槍示警。7嫌都年僅20來歲，卻持有槍械逞兇鬥狠，幸警方及時將一干人拘捕到案，避免雙方可能發生互相殘殺的報復行為。

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