謝亞軒遭起底「北聯幫」 中學涉殺人、吸毒收容2年

21歲男子謝亞軒11日晚間無照駕駛租來的黑色豐田轎車，在下班交通尖峰時段，在台北市南京東路上競速狂飆，撞死路邊載紙板的貨運公司黃姓夫婦及大樓謝姓保全等3人。（資料照）

2018-10-13 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕21歲男子謝亞軒11日晚間無照駕駛租來的黑色豐田轎車，在下班交通尖峰時段，在台北市南京東路上競速狂飆，撞死路邊載紙板的貨運公司黃姓夫婦及大樓謝姓保全等3人。謝亞軒對外宣稱自己是「中山聯盟」，但遭起底其實為「北聯幫」，且在中學時期犯下殺人未遂案、吸毒案，曾被移送新竹誠正中學收容2年。

謝亞軒肇事前與黃佑呈才剛前往北市健康路「金威汽車」修車廠取車，車廠人員特別提醒「煞車系統不靈敏，不要開太快」，沒想到就在1350公尺外的南京東路上試車發生意外，釀成3死。台北地院昨晚開羈押庭後，裁定謝亞軒15萬元交保，黃佑呈10萬元交保，皆限制住，但由於謝亞軒覓保無著，法官今凌晨重開羈押庭，今0時45分改裁定謝亞軒羈押。

《TVBS》報導，謝亞軒15歲時就犯下殺人未遂案，另外還有吸食K他命和傷害罪，由於當時未成年，被送往新竹的矯正學校誠正中學收容2年。

《東森新聞》報導，謝亞軒收容2年過後依然沒學乖，2016年12月在忠孝東路犯下傷害罪；今年1月搭友人車時與人發生行車糾紛，因鬥毆遭法院判罰1萬2000元；今年5月在忠孝東路4段無照酒駕發生車禍。

報導提到，謝亞軒及黃佑呈分別來自「北聯幫北山會」跟「竹聯幫忠堂」。一名前幫派人士透露，現今新生代都私下結盟，不像以前跟著老大行動，像是這次北聯幫的謝亞軒與竹聯幫的黃佑呈是朋友，會互相幫助，處理事情後再瓜分利益。