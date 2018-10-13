刑事局南打於南投國姓鄉偵破安毒工廠 2嫌被逮

2018-10-13 11:24

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今宣布偵破一起安毒製造工廠，專案小組於南投縣國姓鄉一處鐵皮屋逮捕陳姓、謝姓2嫌，涉嫌以感冒藥萃取麻黃素製造安毒，並以大批農用肥料掩飾製毒氣味，現場查獲安毒成品440公克、半成品1168公克、製毒器具與大批感冒藥丸包裝盒等證物。陳、謝2嫌互指對方為製毒師，全案正由檢警擴大偵辦中。

刑事局偵查第八大隊（偵一隊）半年前接獲線報，得知有製毒集團在中部利用偏僻地區製造毒品，經會同高市、嘉義、屏東與南投警方共組專案小組深入追查，並報請橋頭地檢署檢察官周韋志指揮偵辦。

歷經半年跟監蒐證，檢警發現，該製毒集團為躲避查緝，刻意使用非本人名下車輛及人頭電話，且警覺性極高，經常駕駛車輛專選巷弄或高速行駛方式，以注意是否遭警方鎖定及甩脫警方跟監作為。

專案小組近日發現該集團製毒場所疑似藏身南投縣國姓鄉一處鐵皮屋，本月11日派遣多名警力密切監控，並向橋頭地院聲請搜索票，展開收網行動。

陳男（35歲、桃園縣人）、謝男（33歲、新竹縣人） 2人涉嫌在鐵皮屋內製毒，當場被捕，現場並查扣安非它命結晶毒品及大量製毒器具、感冒藥包裝袋等大批贓證物，經鑑識人員採證，查知2嫌涉嫌以感冒藥萃取麻黃素為安非它命製造原料，再分階段化學煉製取得結晶毒品，並在製毒現場堆放大量農業肥料氣味以掩飾製毒嗆鼻酸味，企圖躲避查緝。

陳、謝2嫌警訊時互推對方為製毒師，全案訊後依違反毒品危害妨制條例解送橋頭地檢署偵辦。

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