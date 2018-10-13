妙齡女大肚山區尋短 警積極尋獲已在樹上綁絲襪的她

2018-10-13 11:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕不放棄搜尋要自殺的女子，台中市兩員警在大肚區藍色公路萬里長城登山口深山裡救回在樹上綁上絲襪意圖自殺女子。

中市大肚區一名19歲魏姓女子，11日中午1時左右，從市區搭乘計程車前往大肚區著名的藍色公路，在電話中告訴家人想要自殺，隨即掛掉電話，失去音訊，家人擔心發生意外，立即報警。

烏日分局大肚分駐所，警員邱信蒼、賴威廷接獲民眾報案，指女兒要自殺，但僅知道女兒在藍色公路內，但確切位置不詳，警員邱信蒼、賴威廷立即開車前往大肚區山上的藍色公路週邊尋找魏女。

但因家屬提供的資訊有限，且藍色公路位於大肚區山內有7個登山口之多，但人命關天，兩位員警並不放棄，在轄內仔細尋找外也到其他轄區周圍附近尋找，並沿路詢問登山客是否有看到魏女的蹤跡。

終於皇天不負苦心人，兩名員警在1小時後在大肚區藍色公路萬里長城登山口深山裡尋獲魏女，當時魏女已在樹上綁上絲襪意圖自殺，並喝完一整瓶紅酒，兩位員警緊急攔下魏女要輕生的行動。

因山裡手機訊號無法撥出，警方立即用警用無線電通報所內值班警員，請救護車前來此處，所幸女子生命跡象尚顯穩定，也讓當時執勤兩位員警鬆了一口氣。

魏女家屬得知後，立即趕往現場，向警方表示，魏女過去有食用過安眠藥輕生的念頭，所幸這次警方熱心積極，尋獲到女兒，阻止了憾事，一直對警方表示感謝及讚許。

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