假浪漫真詐騙 警攔阻馬國千里詐財20萬

2018-10-13 10:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名58歲張姓婦人在交友網站認識馬來西亞男子，並以「表弟」稱之，2個月來表弟祭出波濤洶湧的甜蜜攻勢，讓張婦一步步陷入浪漫陷阱，更前往銀行準備匯出6000元美金（新台幣近20萬）給表弟投資；幸好行員警覺有異，聯合警方及時攔阻這起愛情詐騙案件！

竹東警分局表示，竹東派出所警員李承瑋、林廣諭，12日下午接獲第一銀行通報，一名張姓婦人要向馬來西亞的情人匯款，懷疑是跨國詐騙案件；兩員趕到銀行後，經張婦同意，查看其手機LINE簡訊內容，發現張婦與這名馬國愛情騙子在交友網站認識，張婦以「表弟」稱之。

馬國表弟2個月來展開波濤洶湧甜蜜攻勢，張姓婦人一時不察，認為這名馬來西亞的帥哥才華洋溢、一表人才，一步步走入其愛情的圈套裡，這名表弟稱「這世界只愛你一個人」、「等我賺到錢會帶你來馬來西亞幸福一輩子」，等時機成熟，再向張婦表示投資急需用錢，需要6000元美金，張婦不疑有他前往第一銀行匯款。

警方在櫃台前不斷的解說、勸導，張婦還一度想刪除訊息內容，警方頻頻提醒婦人「辛苦賺的錢一匯過去就甚麼都沒有了」、「幹麻想不開相信遠距離愛情」、「請他來派出所泡茶，他一定不敢來」等，耐心解釋此類詐騙層出不窮，希望婦人清醒免於成為人肉提款機。最後婦人才漸漸放棄匯款念頭，並向警方表示感謝。

警方呼籲，詐騙者經常投入大量時間來扮演角色，施以各種詐術；但即使是最具說服力的騙子，也會很快地就暴露自己真正的意圖。遇到這種情況，民眾一定要提高安全意識，一發覺不對勁，立即報警查證，避免跨國愛情詐騙導致人財兩失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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