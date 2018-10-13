昨大樂透普獎僅領347元 台彩坦言：首度發生

昨大樂透普獎僅領347元。（資料照）

2018-10-13 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕昨（12日）晚107000086期大樂透開獎，雖無民眾抱回頭獎，卻出現普獎低於400元的罕見狀況，對此台彩表示正在釐清狀況，坦言自發行以來首次碰上這種情形。

第107000086期大樂透中獎號碼頭獎摃龜，此次普獎共開出36387注，普獎卻只有347元。《蘋果日報》報導，旺福彩券行老闆施竣耀指出，這種情形相當罕見，自己經營十多年多年來第一次遇到，推測應是與獎金分配有關聯。

報導表示，對此台彩回應，目前無確認是否因開獎注數過多、獎金過高，造成獎金分配低於400元，但坦言此為公益彩券發行以來，首次出現的狀況，仍須正進一步確認原因。

第107000086期大樂透中獎號碼為「04、06、07、12、20、21，特別號：29」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得250萬5509元；參獎共73注中獎，每注可得1萬5369元；肆獎共121注中獎，每注可得5960元；伍獎共2556注中獎，每注可得2000元；陸獎共2686注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3098注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6387注中獎，每注可得347元。