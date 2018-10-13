警蒐證「虧雞趴」遭酸烏龜兒子 這次派21人盯「動漫趴」

7月虧雞趴因為超時問題，市警一分局偵查隊長李昆燁上台蒐證。（記者王捷攝）

2018-10-13 06:29

〔記者王捷／台南報導〕台南市長參選人林義豐，今年7月在台南東區舉辦「虧雞福來爹百大DJ趴」因為超時問題，遭警方登台蒐證，但引來支持者不滿，甚至罵警察「烏龜兒子」。今天林義豐將在安平遊艇碼頭舉辦「虧雞動漫祭」，轄區市警四分局這次從早上的競選總部成立，到晚上的派對活動，一共13小時，加上假日的安平人潮多，預計派出21名警力維護現場秩序與交通，並且先與活動單位協調，拜託這次千萬別再超時。

林義風在7月百大DJ趴時，因為氣氛太嗨，林義豐帶隊向市警一分局長鄭榮崑表示想「安可」，延長15分鐘，但是當時活動從下午3點開始長達7個小時，警方接獲太多投訴電話，因此表達不願退讓，表達只要超時就登台蒐證。

林義豐事後表達不滿，但警方也認為，應該顧及其他受到影響的民眾，雖然有民眾支持警方，但也有民眾撻伐，甚至還有支持者，肉搜登台蒐證的市警一分局偵查隊長李昆燁臉書，公開罵「烏龜兒子」，但隊長未提告。

這次林義豐佑將在安平區的遊艇碼頭舉辦動漫趴，白天上午8點到12點是林義豐的競選總部成立，緊接著在下午3點到晚間10點是動漫趴，假日安平商圈就比較多人潮，平常就會編排交通疏導勤務，協助遊客出入安平，晚間散場時另於安北路上增派交通疏導崗，加速人車離場。

警方指出，預計會投入21名警力，維護活動的秩序與交通，活動會場四周道路，除「安北路」、「城平路」、「漁濱路」外，主辦單位皆有申請路權，將實施車輛管制，呼籲民眾盡量搭乘大眾交通工具，至於這次是否會按時結束，警方表示已經先向活動單位溝通。