衝撞南京東路人行道釀3死 2飆車男交保

2018-10-13 00:14

〔中央社〕21歲謝男與黃男昨天涉嫌在台北市南京東路飆車，謝男駕車失控撞進騎樓造成3人死亡。北檢今天依殺人等罪嫌聲押謝男、黃男禁見，北院法官晚間裁定2人交保並限制住居。

法官先是裁定黃男以新台幣10萬元交保，稍後則裁定撞死3條人命的謝男以15萬元交保；北檢則表示，研究裁定理由後研議是否提起抗告。

台北市南京東路4段附近、台北小巨蛋前昨天下午5時許發生重大車禍，21歲謝姓男子開車行經該路段時，和黃姓友人在馬路狂飆。

謝男駕車失控先撞上停在路旁的一輛貨車，再衝入人行道，造成在貨車旁卸貨的黃姓夫妻及人行道上的一名謝姓保全傷重送醫後不治，釀3死。

台北市松山警分局查出駕駛肇事黑色車輛的謝男有酒駕前科，謝男明知沒有駕照，仍在下班交通尖峰時段和黃姓友人在道路上競速疾駛，今天將謝、黃移送法辦。

台北地方檢察署複訊後認為，謝男、黃男涉犯刑法殺人罪、妨害公眾往來致人於死罪，且有湮滅證據、勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

北檢認為，謝姓、黃姓男子都沒有駕照，謝男甚至有酒駕前科，2人無視公眾往來安全，在下班尖峰時刻飆車競速，顯可預見有導致重大交通事故發生致人於死的可能，認定2人具有殺人的不確定故意。

檢方也認為，出租車業者等相關證人尚未到庭接受檢察官訊問，全案證據仍待保全，謝姓、黃姓男子有勾串及滅證之虞。

台北地方法院法官訊問後，認為無羈押必要，裁定謝男、黃男交保並限制住居。