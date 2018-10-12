被控盜拷承德艦軍機 士官長5萬元交保

海軍124艦隊承德艦負責資訊系統維護的洪姓士官長複訊前沉默不語，複後5萬元交保。（記者黃良傑攝）

2018-10-12 23:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕海軍124艦隊承德艦負責資訊系統維護的洪姓士官長，涉拷貝承德艦機密資料帶離軍區，今晚11點8分經高雄高分檢複訊後5萬元交保，另關鍵證人，即當時的戰情室值日的李姓女上兵獲無保請回。

海軍司令部也強調，遭士官長私自拷貝的資料，相關程式不具機敏性、不含任何密碼，僅提供「天頻」電路申請、系統調校及傳輸使用，對全系統安全性無影響。

洪姓士官長被控於去年1月間，當李姓女上兵於戰情室值日時，涉嫌進入戰情室盜拷電腦內的機密資料，時間長達3小時，整槽國防軍機存進容量50G的硬碟，被帶回高雄市三民區住處。

檢調同時追查洪姓士官長（40歲）金流、交往與出遊，發現他去年與妻子離婚，曾多次赴日旅遊，掛職「資系士官長」，志願役士官資歷約20年，且與同袍有借貸關係，目前調職左營艦隊支援隊。

因軍中電腦資訊系統均有管制，洪姓士官長不會修電腦硬體，但負責軟體系統維護，平日無權限、帳號可登入戰情室、電信室電腦，海軍向檢調稱兩室管制森嚴，軍官於24小時排班值日，即使離開上廁所也必須上鎖，但洪姓士官長竟能進入以對拷方式，3小時整槽軍機盜拷走，連檢方都覺不可思議，批評軍方的管理出了問題。