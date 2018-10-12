無照尬車撞死3人 屁孩謝亞軒15萬交保

21歲無照駕駛謝亞軒（見圖）昨天於下班尖峰時間在台北市南京東路飆速肇事撞死3人，台北地檢署今天傍晚複訊後聲請羈押禁見，台北地院晚間開羈押庭後，裁定謝亞軒15萬元交保，共犯黃佑呈10萬元交保。（記者錢利忠攝）

2018-10-12 23:17

〔記者張文川／台北報導〕21歲無照駕駛男謝亞軒昨晚下班尖峰時間與友人黃佑呈各駕一車在台北市南京東路飆車競速，謝男失控衝入騎樓撞死3人；台北地檢署今天傍晚複訊後聲請羈押禁見，台北地院晚間開羈押庭後，裁定謝亞軒15萬元交保，共犯黃佑呈10萬元交保，都限制住居。

檢方聲押理由是認定2人沒駕照、謝亞軒有酒駕前科、無照駕駛，竟無視公眾往來的安全，在天雨路滑的下班尖峰時刻於市鬧區飆車競速，顯然可預見有導致重大交通事故發生致人於死的可能，認定2人具有殺人的不確定故意；且還有租車業者等證人未到案，有勾串、滅證的虞慮。

但法官審理後認為沒有羈押的必要，裁定交保並限制住居候傳。

本案發生於昨天傍晚近6點，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃男所駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路一路狂飆，後來兩車右轉南京東路4段，謝亞軒為避開下班車流，違規高速駛入公車專用道，不久就疑似為了閃避安全島及路上水窪，急速90度右轉，失控衝撞進騎樓，撞死3名無辜民眾。