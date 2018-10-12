10/12 今彩539頭獎開出兩注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-10-12 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月12日）開獎的107000245期今彩539頭獎開出兩注，分別由台南市永康區北灣里永大路二段820號的「添好運公益彩券行」及桃園市蘆竹區錦中里南崁路342號1樓的「廣益彩券行」開出；第107000086期大樂透及第107000149期雙贏彩頭獎均摃龜。

第107000086期大樂透中獎號碼為「04、06、07、12、20、21，特別號：29」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得250萬5509元；參獎共73注中獎，每注可得1萬5369元；肆獎共121注中獎，每注可得5960元；伍獎共2556注中獎，每注可得2000元；陸獎共2686注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3098注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6387注中獎，每注可得347元。

第107000086期49樂合彩中獎號碼為「04、06、07、12、20、21」，四合共16注中獎，每注可得20萬元；三合共184注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5033注中獎，每注可得1250元。

第107000149期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、07、08、09、10、11、12、14、17、20」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共443注中獎，每注可得500元；肆獎共7249注中獎，每注可得100元。

第107000245期今彩539中獎號碼為「24、25、26、35、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共141注中獎，每注可得2萬元；參獎共5168注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7034注中獎，每注可得50元。

第107000245期39樂合彩中獎號碼為「24、25、26、35、38」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共255注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7663注中獎，每注可得1125元。

第107000245期3星彩中獎號碼為「706」，正彩共7注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000245期4星彩中獎號碼為「9066」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」