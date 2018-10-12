管理員無辜遭撞死！家屬雨中淚招魂 小姨子痛批「教育失敗」

64歲大樓管理謝光明昨天無辜遭尬車屁孩撞死，家屬今天在法師的帶領下，返回事故地點招魂。（記者陳恩惠攝）

2018-10-12 22:02

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市南京東路四段昨天傍晚發生3死重大車禍，其中，64歲大樓管理員謝光明無辜遭尬車屁孩撞死，家屬今天下午5點返回案發地點進行招魂儀式，家屬頻頻拭淚哭喊：「謝光明，回家了！」多次擲筊終獲回應，適逢台北市區降下大雨，儀式在淒風苦雨中進行，讓行經的民眾也不禁鼻酸。

謝家親屬在法師的帶領下，返回南京東路4段的事故地招魂，謝光明的小姨子再度氣得指責，「這個肇事者實在太可惡了！沒有駕照、被吊銷執照，為什麼可以租賃車？這真的是整體的教育失敗，為什麼這樣的小孩會有這種德行？這樣的大環境，每個家長該深思的問題。」

製作筆錄時 兇嫌友人竟打卡嘻笑

謝的小姨子又說，昨晚陪姪女製作筆錄時，肇事者的同行友人竟然仍在打卡、嘻笑，行為輕浮，態度還非常可惡！無照肇事者罔顧人命在大街上飆車，3條無辜人命就這樣沒了，當場毀了2個家庭，這真是不可原諒！

她說，姊夫是個非常好又勤奮的人，希望相關單位能撤查，無照者為何能租車，難道租賃業者沒有責任？再次呼籲所有家長，要重視小孩的教育。