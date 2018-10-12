「冠軍芭樂」小偷抓到了！竟是同行也想吃芭樂王種的

許姓竊賊利用中午休息之際，溜進隔壁果園偷摘芭樂。（記者陳冠備翻攝）

2018-10-12 21:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕隔壁的芭樂比較好吃！50歲的許姓農民在社頭鄉種植芭樂，且與「芭樂王」蕭振清的果園比鄰而居，但許男果園缺乏管理，芭樂遲遲未能結果，看到隔壁已經結果纍纍，只好動起歪腦筋下手行竊，警方獲報後經多日追查掌握證據，今日將他拘提到案說明，許男坦承行竊並表示，芭樂王種的芭樂好吃，所以想要偷來吃。

本月5日社頭鄉農會舉辦中部地區番石榴評鑑會，比賽前夕發生，神農獎得主蕭振清要參賽的芭樂遭偷摘，蕭振清緊急用「備用」芭樂參賽，仍以0.5分驚險奪冠。

田中警方未因結局完美鬆懈，經多日過濾訪查、蒐證，發現位於芭樂王及王姓農民隔壁的許姓農戶涉有重嫌，因許男果園管理不善，園區雜草叢生，果實未成熟不能採果，他都趁中午蕭姓、王姓果農休息時間頻繁出入隔壁果園，行蹤可疑，檢警今日進行拘提，許男坦承行竊芭樂王芭樂十多顆，且都已吃下肚。

田中警分局偵查隊副隊長鄭登源表示，許男繼承家業，卻缺乏管理，以致產季來臨，果園卻一顆芭樂都沒有，警方質疑是否偷摘芭樂參賽，許男供稱，只是因為想吃芭樂，知道芭樂王種的芭樂好吃，所以才會偷來吃。全案依偷竊罪將許男移送彰化地檢署偵辦。