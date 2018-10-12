10/12 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月12日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：04、06、07、12、20、21，特別號：29。
49樂合彩：04、06、07、12、20、21。
雙贏彩：01、04、06、07、08、09、10、11、12、14、17、20。
今彩539：24、25、26、35、38。
39樂合彩：24、25、26、35、38。
3星彩：706。
4星彩：9066。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：04、06、07、12、20、21，特別號：29。
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今彩539：24、25、26、35、38。
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