10/12 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-10-12 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月12日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：04、06、07、12、20、21，特別號：29。

49樂合彩：04、06、07、12、20、21。

雙贏彩：01、04、06、07、08、09、10、11、12、14、17、20。

今彩539：24、25、26、35、38。

39樂合彩：24、25、26、35、38。

3星彩：706。

4星彩：9066。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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