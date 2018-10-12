高市議員被爆就醫耍官威 院方回應：不實謠言

2018-10-12 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員黃淑美遭人爆料耍官威，有網友在Dcard爆料，黃淑美到民生醫院掛急診，醫師認為吃藥就好，未替她打點滴，但黃淑美疑似不滿醫師處置，向院方投訴，讓當班醫護人員遭痛罵，院長還要帶著人員去向議員道歉。不過院方和黃淑美都回應這是不實謠言，網友氣得回嗆「證據都在，再來看看是誰在捏造」!

原Po指出，醫院接到電話，說黃淑美要來打點滴，要準備先好單人病房供她休息，黃淑美主訴自己有發燒、乾咳、鼻塞的症狀，醫師診治後認為她僅需吃藥，不必吊點滴，雖然黃淑美不滿意未打點滴，不過仍在院方人員替她拿藥後就離開，。

不料院方事後對著當班醫護人員大罵:「這些都是公立醫院的人情事故，那個議員不是我們得罪得起的，以後醫院的預算送出去會審不過，得罪一個議員會害到整家醫院」，不僅要懲處當班人員，還要人員向議員道歉；原Po不解表示，當下的處置並無不妥，不應該因為她是議員就有特權，痛罵院方「這個狗腿真的有抱好！抱滿！」。

院方澄清，是因人員電話禮貌應對不佳，並未依規定將識別證掛於胸前，才會加強教育，提到關於不實指控，會保留法律追訴權；黃淑美也回應，自己離院後有依慣例打給院方，但沒有投訴醫護人員。

原Po對院方的回應後嗆「差點沒笑死，沒關係到時候監視器出來，人證物證！我再來看看是誰在捏造！」，不滿院方稱會再教育內部人員，直說該教育的人應該是主管。