趙藤雄抗繳3.4億贈與稅 國稅局上訴成功發回更審

2018-10-12 19:24

〔記者楊國文／台北報導〕遠雄集團董事長趙藤雄有麻煩了！趙藤雄將他擔任遠雄國際投資董事長新股的認股權，轉讓給兒子趙文嘉、趙信清，被國稅局認定贈與7億餘元，要求應繳贈與稅3.4億元，趙藤雄不服打行政訴訟抗罰，台北高等行政院雖認定確屬贈與行為，應繳贈與稅，但認為被認定贈與日的收盤價、贈與總額有疑義，撤銷原處分，國稅局不服提起上訴，最高法院認為有理，今將全案發回更審。

另一件趙家贈與兒子翻版的案例，是趙藤雄的妻子趙陳熟，2007年擔任遠雄國際投資董事時，將她原本遠雄國際投資新股的認股權，轉讓給趙文嘉、趙信清，被國稅局認定乃贈與2個兒子共1.2億多元，要求繳納贈與稅5510萬元；最高行政法院認定國稅局處分於法有據，昨判趙陳熟須繳納贈與稅5510萬元確定。

判決指出，遠雄國際投資於2007年3月9日經股東臨時會及董事會決議，通過辦理現金增資發行新股500萬股，身為董事長的趙藤雄可以認購達380萬股的新股，但他放棄新股的認購權，轉而由長子趙文嘉、次子趙信清於2007年4月9日認購，並繳納股款。

國稅局調查認為，趙藤雄是以迂迴方式無償轉讓現金增資的新股認購權給兩個兒子，涉及贈與情事，核定趙藤雄2007年贈與總額為7.07億元，贈與淨額是7.06億多元，應繳納贈與稅3.44億多元。趙藤雄不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理認為，趙藤雄放棄依持股比例取得的遠雄國際投資新股的認購權，改由其子認購，已構成贈與行為，應課贈與稅，但至於贈與稅額部份，國稅局以贈與日的每股收盤價，直接調整遠雄國際投資的股淨值為215.64元，計算贈與總額為6.29億元均有誤，因此撤銷原處分，要求國稅局應參考遺贈稅法第10條第1項的「時價」規定，重新做處分。國稅局不服，上訴最高行政法院。