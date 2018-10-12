鬧區飆車有殺人不確定故意 北檢聲押2屁孩理由曝光

2018-10-12 19:03

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱是「中山聯盟」成員卻被警方打臉的21歲無照駕駛謝亞軒，昨天在天雨路滑的下班尖峰時間，與友人黃佑呈分開2部轎車，在車潮擁擠的台北市南京東路4段上飆速，謝失控肇事撞死3人；台北地檢署今晚訊後認定2人涉犯重罪、有勾串及滅證之虞，依殺人罪、公共危險罪之妨害公眾往來致人於死等罪將2人聲押禁見。

檢方依殺人等重罪聲押2人的理由，最主要是認定2人沒駕照、謝亞軒有酒駕前科、無視公眾往來的安全，在下班尖峰時刻飆車競速，顯然可預見有導致重大交通事故發生致人於死的可能，認定2人具有殺人的不確定故意。

至於檢方認定2人有勾串及滅證之虞的理由，則是有相關證人尚未到庭證述，包括出租車業者等人，還沒經過檢方訊問；且肇事車輛是出租車，究竟2人開車飆速前，是否已預先知道車況？以及肇事前車況究竟有沒有問題？相關物證及證述仍待保全，因此以2人有勾串及滅證之虞。

昨天傍晚6點多，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃男所駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路一路狂飆，後來兩車右轉南京東路4段，謝亞軒疑為避開下班車流而違規開上公車專用道，不久就疑似為了閃避安全島及路上水漥而急速90度右轉，失控衝撞進騎樓肇事。