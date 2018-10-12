通訊行涉詐領7300萬退稅金 關鍵共犯拘提未到遭通緝

2018-10-12 19:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一家通訊公司胡姓實際負責人，涉嫌利用出口電子零件能申請退5％營業稅制度，透過男子游世誌進行假交易，申報零稅率銷售金15億餘元，再以「假出口、真退稅」方式，向國稅局詐領7354萬餘元退稅金，新北地檢署上月18日約談游男不到，本月2日傳喚、拘提均未到案，今對游男發布通緝。

胡女訊後依違反商業會計法、詐欺罪，以200萬元交保，名下新北市永和區的2筆不動產及近2000萬元存款也被查扣；擔任公司登記負責人的胡夫則以50萬元交保。

胡女自2009年至2015年間，販賣「PD IC-150」、「PD IC-250」電話儲值卡給游男公司，游男再以出口IC產品為名義，轉賣給2家虛設的境外公司，檢調調查發現，游男雖為買方，卻並未支付貨款給胡女，反而是胡女透過老公、員工等人帳戶，匯款給游男，游男再假藉出口電子商品，向國稅局申報零稅率銷售額共15億4394萬餘元，致使國稅局承辦人員誤認確有出口貨品，而核退零稅率退稅款7354萬餘元。

游男再將這7354萬餘元分批匯回給胡女，以此手法詐領出口退稅金，直到海關發現出口申報貨物與實際品項不同，且該電話儲值卡根本無法漫遊在國外使用，此事才被揭露。