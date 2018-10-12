慟！退役熱心義消夫唱妻隨送貨 竟遭無照屁孩尬車撞死

新北市樹林義消分隊退役的副小隊長黃金鏱（右）與妻子不幸遭無照屁孩謝亞軒撞死，義消弟兄們得知都不勝唏噓。圖為黃金鏱2015年屆齡退役時，時任義消分隊長的陳華宗（中）感謝他為義消貢獻30年。（記者吳仁捷翻攝）

2018-10-12 19:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕21歲嫌犯謝亞軒昨天傍晚在台北市南京東路尬路，衝進騎樓撞死3人，其中包括曾任義消副小隊長的黃金鏱與妻子許明珠，鄰居得知都深感錯愕，黃金鏱夫妻與鄰居們都處得很好，黃金鏱近年從事靠行貨運工作，妻子也一起幫忙，夫唱婦隨、感情甚佳，國慶日前一天還送貨到九份，原想2年後退休享清福，未料發生憾事。

鄰居透露，66歲的黃金鏱年輕時從事車輛鈑烤工作，妻子許明珠除了照顧3個孩子，也在工廠幫忙接電話、張羅。熱心公益的黃金鏱在1985年到2015年，擔任新北市樹林分隊義消長達30年，打火救助相當認真，1990年樹林官程瓦斯分裝場大火，近年大小災害，都可見黃金鏱救援身影，他奮勇救災，升到義消副小隊長，62歲時屆齡退休時，時任義消分隊長的陳華宗等義消弟兄都很不捨。黃金鏱義消退役後，偶爾也會回分隊跟老兄弟聚聚，義消們得知他的噩耗，都不勝唏噓。

黃金鏱的鄰居替為黃金鏱抱不平，鄰居說，夫妻倆認識保全，受託在送貨回程到台北幫忙載紙箱，未料遭遇不幸。嫌犯已有前科，法律卻都無法給予嚴懲，連肇禍後也看不出悔意，可能也無力賠償。鄰居們認為黃金鏱夫妻死得太冤枉，希望法官重懲謝嫌，告慰死者在天之靈。