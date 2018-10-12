輔大生買點數援交 只看了正妹照就遭騙6萬3

男大生被皮膚白皙、身材火辣正妹照所誘惑。（記者曾健銘翻攝）

2018-10-12 18:25

〔記者曾健銘／新北報導〕就讀新北市輔仁大學的男大生阿明，日前收到一名陌生女子傳訊，劈頭就問：「要援交嗎？」阿明看見對方大頭貼是名皮膚白皙、身材凹凸有緻的正妹，色慾薰心之下，竟聽從對方的指示，購買了6萬3000元的遊戲點數，沒想到對方收到點數後竟「不讀不回」訊息，他才驚覺遇到詐騙集團，氣得到派出所報案，只看照片就花了6萬3000元，讓警員直搖頭。

警方調查，本月9日，男大生阿明接獲一名暱稱「佳琪」的女子以LINE傳送訊息尋求援交，起初，阿明只買了3000元點數，但「佳琪」在LINE上展開猛烈攻勢，卻以各種理由連哄帶騙，不斷地向男大生撒嬌，最終阿明禁不起柔情攻勢，隨後一口氣又買了6萬元點數，將條碼傳給對方。

未料，正當阿明想起連交易地點都不知道，正準備詢問時才發現對方開始不讀不回，無論阿明傳送多少訊息、打電話都未回應，他才驚覺遭騙，當晚就跑到派出所報案提出詐欺告訴。

警方也呼籲，此為詐騙集團慣用手法，現今詐騙集團大多放上美女照片後在通訊軟體亂槍打鳥，如果得到回應，就開始捏造各種理由要求購買點數，民眾如收到來入不明的陌生人訊息，應提高警覺，如有疑問也可以立即向警方報案詢問，以防遭詐。