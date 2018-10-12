修車廠才剛提醒別開太快 無照男「試車」飆速撞死3人

2018-10-12 18:33

［記者陳恩惠／台北報導］21歲有公共危險、傷害等前科的無照男子謝亞軒，昨天傍晚5時38分和22歲友人黃佑呈前往北市健康路修車廠取車，沒想到剛離開車廠7分鐘、1350公尺外的路程，當場撞上路邊正在收紙箱的黃姓夫婦及在旁觀望的謝姓大樓管理員，陳姓修車廠老闆得知嘆道「交車時才告訴他們『車況有異，煞車系統要小心！』」沒想到他們當這好意提醒為耳邊風，竟趁著試車時，在北寧路的公車專用道上競速釀禍。

陳老闆表示，謝男本月9號因左後輪車胎，行駛於承德路上突然爆胎，透過雙方友人介紹，拖到他的車廠進行更換，10號因逢國慶日休息，請謝男昨天來牽車，當時出面交車的是同行的黃佑呈，就告知這部黑色豐田冷車時（怠速）引擎轉速就高達2000比平常高1倍，除了耗油外，煞車系統也無法負荷，黃男出面取車時，再三提醒：「這車煞車系統不靈敏，不要開太快」，怎料一出門就飆車，看見新聞也嚇一跳，讓他相當傻眼。

謝嫌警訊時供稱，車子是上個月29日晚間由已取得駕照的20歲友人趙明緯，向私人租賃車公司租借，以34000元租1個月，本月29日就要還車；他否認修車廠曾告知車子有問題或煞車不靈敏等問題，辯稱「方向盤失靈才肇事」，他說當時試車的時速大約60至70公里，怎知會失控釀禍。

同行飆速的黃佑呈則供稱，租來的這部黑色豐田ALTIS在交車時，陳老闆曾提醒說「車況有異」，而他也告知訴謝亞軒；他否認2人在南京東路飆車，只是「趕」著要去中山區吃飯。