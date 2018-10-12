撞死3人不認飆車 北檢快篩毒駕並聲押2人

21歲無照駕駛謝亞軒昨天在天雨路滑的下班尖峰時間，在台北市區飆速肇事撞死3人，今天被警方依殺人罪被告身分移送台北地檢署複訊。（記者錢利忠攝）

2018-10-12 18:42

首次上稿 17:45

更新時間 18:40

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱「中山聯盟」成員、卻被警方澄清否認的21歲謝亞軒，昨天在天雨路滑的下班尖峰時間，與友人黃佑呈分開2部轎車，在車潮擁擠的台北市南京東路4段上飆速，謝男的轎車失控衝進騎樓撞死3人；據悉，謝亞軒今被移送台北地檢署庭訊時仍否認飆車，為釐清他有無涉毒駕，已對他進行毒品快篩，訊後於下午6點30分聲押；而共犯黃佑呈訊後，檢方則於下午5點30分聲押。

北檢外勤檢察官今天中午赴台北市第二殯儀館，勘驗被謝亞軒撞死的3名被害者遺體後，下午趕回北檢偵訊無照肇事的謝、黃2人；據悉，謝亞軒庭訊時仍否認飆車、競速，辯稱是方向盤失靈，才導致車輛失控撞上路人。

由於謝亞軒有包括毒品、酒駕、殺人未遂等多項前案紀錄，且今年6月他才因涉酒駕而被吊扣駕照，此次又涉嫌無照駕駛飆速，導致3條無辜人命魂斷街頭；警方做筆錄時認為謝亞軒明知自己沒駕照，仍無照上路，在車潮擁擠的下班尖峰時段飆速，以謝亞軒的飆車行為有不確定殺人故意，所以依殺人重罪被告身分將他移送法辦。

檢方今天依勘查事發路口監視器及民眾的行車紀錄器畫面，釐清事發經過，因謝亞軒曾有毒品及酒駕前科，檢警第一時間已對他進行酒測及毒品快篩，究竟謝亞軒有無涉嫌毒駕上路？仍待鑑定結果釐清。

昨天傍晚近6點，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃男所駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路一路狂飆，後來兩車右轉南京東路4段，謝亞軒疑為避開下班車流而違規開上公車專用道，不久就疑似為了閃避安全島及路上水漥而急速90度右轉，失控衝撞進騎樓肇事。