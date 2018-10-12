與人網愛被勒索 他拉孕妻陪報案竟還家暴

2018-10-12 17:33

〔記者楊國文／台北報導〕温姓男子在妻子懷孕時不忠，和素未謀面的網友「網愛」，竟遭側錄後勒索50萬元，側錄影片還被傳送給妻子同事和友人，温還厚臉皮請孕妻陪他到派出所報案，2人關係急速惡化，溫男竟不顧妻子抱著小孩，仍將她推倒離去，造成她手腕紅腫受傷，並多次家暴，温妻不滿訴請離婚，高等法院今判准離婚。

温妻指控，2015年9月懷孕時，丈夫不僅未體恤她身體不適，反而背著她和女網友玩「網路性愛」，而被偷拍下體裸露勃起等影片和性愛過程，被勒索50萬元，丈夫因不從，這些性愛影片、照片還被傳送給社群網站上的友人、同事，此外，丈夫竟還要求她陪同到派出所製作筆錄，讓她難堪至極，造成極大創傷。

溫妻也指出，結婚前，丈夫塑造經濟穩定良好的假象，實際上卻是時常遭公司解雇致收入不穩定，收入竟花在自已的娛樂和治裝上，婚後，她才發現丈夫向銀行貸款55萬，兩人爭吵時，温收拾重要財物竟欲離家出走，她抱著出生不久的兒子上前阻止，竟被丈夫推倒，不念情份離去，且兩人分居後，丈夫竟一再騷擾她，還致電公司同仁，講述兩人私事並抹黑她，兩人已無情愛可言，因此訴請離婚。

温男則指稱，當時擔任保險業務員，急於開發業務而交友不慎，遭詐騙集團設局側錄性愛影片勒索，否認對婚姻不忠，此外，他的工作雖不順遂，仍盡力支付家庭生活費用，而分居後多次傳簡訊給妻子，是因思念妻，並非騷擾，日後將更用心經營婚姻，希望仍維持婚姻。

高等法院認為，温男趁妻子懷孕時竟和他人「網愛」，又遭側錄性愛影片到社群網站，事後還要求妻子陪同到派出所做筆錄，讓妻子難堪至極，對她傷害甚鉅，此外，依據驗傷診斷書、家暴令，溫男還多次對妻子家暴，因此判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆