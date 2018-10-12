取締違規攤販遇車禍 暖心警急施CPR救援

2018-10-12 17:41

［記者陳恩惠／台北報導］發生在昨天傍晚北市南京東路四段、台北小巨蛋前的三死重大車禍，當時台北市警松山分局東社派出所警員謝瀚德，剛好在案發地點前方百公尺處，進行違規攤販的取締工作，突然聽到「碰」地巨響，立刻跳上機車前往，驚見人行道上躺著1名傷者，先確認脈搏、心跳之後，立刻施以CPR進行施救，直到消防局救護員趕抵接手才停下。

謝員回憶說，案發之前，接獲民眾投訴「小巨蛋站前有違規攤販」，於是前往北市南京東路四段53巷口、北捷台北小巨蛋站1號出口附近，正在處理攤販問題時，聽到撞擊巨響，當時心裡就有不妙之感，又聽到周邊民眾驚呼「車禍啦，人不知道有沒有怎樣？」於是飛車前往。

他說，抵達現場時發現黃金鏱、許明珠夫婦分別被夾在車頭與騎樓壁柱之間，黃妻則被撞進車底，人行道上還躺著大樓管理員謝光明，二話不說，先確認謝民是否有脈搏、心跳，然後施以CPR急救，直到救護人員當場接手；事後聽到3人皆死的噩耗，他說：「身為一個警察，沒辦法將傷者成功救活，感到相當難過」；網友則大讚他是名「暖心警」。

謝瀚德，今年23歲，台灣警察專科學校33期畢業，畢業後就分發到東社派出所服務，至今已滿兩年，由於平日受過專業救護訓練，因此在遇著這件車禍的傷者時，勇敢地施以CPR進行救援。

相關影音