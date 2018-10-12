性侵案調解 胡睿兒為搭檔楊琳加油「一輩子的好朋友」

2018-10-12 16:13

〔記者張文川／台北報導〕藝人「蛇姬」林采緹丈夫、雙人男團「Under Lover」成員胡睿兒，在孕妻臨盆前去夜店把妹，被控撿屍性侵，台北地檢署8月底依乘機性交罪起訴，台北地院今安排調解庭，調解結束後，胡睿兒不願透露調解結果，媒體問他會不會覺得對不起他的搭檔？他回說「楊琳繼續加油，一輩子的好朋友」。

法官今只安排調解，並未開庭。胡睿兒由一男性友人陪同出席，被害人未到，委由律師代為出面調解，雙方調解近一小時，結束後雙方都不願透露調解結果，媒體問胡睿兒有沒有達成和解？胡睿兒只以拉長音的「嗯~~~」避而不談，未做出明確答覆。

北檢起訴指出，今年6月17日凌晨被害人與2名女性友人至北市信義區夜店KLASH玩，她在舞池中認出胡睿兒是藝人，主動攀談，一起跳舞、喝酒及拍照，凌晨3點左右，她與胡離開夜店，在地下一樓梯間平台，她不勝酒力癱軟在胡的身上，胡將她放倒在地，掀裙欲性侵。

胡擔心被外人發現，又將她拉到後方電梯間的暗處，將她側放，從後方掀裙硬上，女方因搖晃而醉吐，胡才罷手，在一旁自慰，事後獨自離去，凌晨4點半，大樓水電工發現被害人衣衫不整躺在電梯間，向警方報案。

檢方調查，監視器距離遠，只拍到兩人上半身，沒有下半身畫面，但胡睿兒當天穿白色衣服，女方穿暗色，畫面明顯呈現「女上男下」的側臥姿勢。

女方指控，當時她想出去透氣才跟胡睿兒離開，但胡卻趁她酒精發作、意識不清時性侵她。胡睿兒反駁稱，他在夜店被女方挑逗後，想與對方一夜情，走去停車場途中，在樓梯休息時就發生親密接觸，因樓梯間有人走動，他才帶女方到小房間，後來女方醉吐，他在一旁「DIY」沒侵入她身體。

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