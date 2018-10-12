翁連人帶車捲入大卡車底 消防員拆腳踏車救人

劉姓老翁連人帶車被捲入車底受困，消防救護人員拆解腳踏車部分裝備後，將人救出。（記者丁偉杰翻攝）

2018-10-12 16:16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市義教街與台林街口今天下午1點34分發生大卡車與腳踏車擦撞車禍，騎腳踏車的67歲劉姓老翁連人帶車被捲入車底，劉翁左大腿被大卡車右前輪壓住，動彈不得，後湖消防分隊等救護人員抵達現場後，採拆車救人方式，拆解掉腳踏車部分裝備後，約在2點26分順利將劉翁救出脫困，劉翁左大腿及左腳掌小指頭有骨折情形，送醫時意識清楚，車禍發生原因由警方調查中。