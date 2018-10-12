泰女韓味十足 假韓妹賣淫跑遍全台

2018-10-12 16:55

〔記者徐聖倫／新北報導〕假韓妹接客門庭若市引警上門！26歲泰籍女子Yana以觀光名義來台，但行賣淫之實，她打著「香辣泡菜妹」名義跑遍全台，單月接客高達百餘次，2個月可賺台幣近30萬元，但生意太好反被警方注意，本月初在新北市中和區景安路某公寓將Yana逮捕。

據了解，Yana在泰國大學畢業後遲遲找不到合適的工作，有一搭沒一搭讓她經濟困頓，為了紓緩經濟上的窘境，她聽信友人建議來台淘金。Yana說，來台之初她先被帶到基隆市，隨後也待過桃園市、台中市、高雄市，算是跑遍全台，但起初生意都不好，直到應召業者將她塑造為「韓國妹」，生意才好轉。

韓流襲台已久，不少尋芳客只要是打著韓籍美眉名義就會上門光顧，Yana學會這招，加上她本人長得也是韓味十足，還貼出露臉照打廣告，以低價2000元促銷，故應召業者也強推這位「假韓妹」，在新北市中和落腳後就開始門庭若市。

警方循線找到Yana在景安路的承租公寓，搜出保險套、潤滑液等多項證物，Yana向警供稱，這些都是業者提供，雙方只用WeChat聯繫，並不知老闆詳細身分。警方也發現，Yana手上有抓傷，Yana則說是被太激動的男客抓的。訊後，警方依違反社會秩序維護法對其進行裁罰，後續交由移民署新北專勤隊擇日遣返。