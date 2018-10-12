高中生以小搏大 奮勇抓賊受傷不後悔

2018-10-12 16:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市豫章工商學生鍾景泰11日晚間下課，在街上撞見慣竊劉易庭，他不顧自己身材比竊賊瘦弱奮勇攔阻，還遭竊嫌出拳打傷，板橋警分局員警趕到當場逮捕竊賊，原本只涉及竊盜，因打人加重成強盜罪。

17歲的鍾同學建議勇為，目前就讀豫章工商餐飲科1年級，白天打工時薪不高，他說，自己喜愛打抱不平，是同學眼中開心果，這次碰巧遇到竊賊，激發他心中正義感，奮勇協助抓賊，雖然受傷仍不後悔，母親到場也替他心疼，要他下次注意安全，警方笑稱，鍾同學未來可考慮報考警校，板橋警分局長王文澤說，感謝鍾同學義舉，將報請學校公開表揚。

鍾同學今天下午現身警局，談到當時聽到抓小偷就衝上前擋住竊賊去路，他見竊賊被緊追的洪姓屋主壓制，想起電視上演的CSI影集，歹徒犯案物品上會有指紋等生物跡證，可以佐證犯行，才提醒屋主別碰，沒想到，反倒引起竊嫌不爽，揪住他頭髮猛揮一拳，他當下很疼，但也用力掙脫，跟屋主一起壓制竊嫌。

這起強盜案發生在11日晚間10點30分許，鍾同學下課後，行經板橋區重慶、和平路口，聽到路旁高喊抓小偷，瞥見一名平頭男子朝他衝過來，後面則有一名男子追呼「有小偷，攔住他!」，鍾同學見狀，擋下竊嫌，追趕竊嫌的47歲洪姓屋主一把從後揪住劉嫌，奪回在美髮店內遭竊的隨身包，竊嫌當場下跪向屋主求饒，希望放他一馬，隨後趕到的屋主妻子發現屋主手機也被偷，一打手機號碼，也在竊嫌身上傳出手機鈴聲。

協助抓賊的鍾同學很機警，協助報警還提醒屋主：「包包不要碰，要等警察採指紋」，竊賊儘管被人高馬大的洪姓屋主制伏，仍惡狠狠瞪著鍾同學，一個爆衝掙脫屋主，衝上前捶打鍾同學頭部及臉部，造成瘀青、挫傷，再被其他人壓制在地，竊嫌不甘心行竊失風被捕，對鍾同學嗆說：「我天道、竹聯及四海幫都有熟，給我小心一點」。

信義派出所員警趕到，押解竊嫌帶回偵辦；洪姓屋主說，當時他在美髮店裡忙，店外鐵捲門放下一半，一名陌生男子衝入店內，提著他裝有手機、釣具的隨身包，洪男大喊有小偷，拔腿追上去，追到路口時發現一群學生，洪男高呼幫忙攔人，鍾男立即攔下竊嫌。

警方查出，劉嫌4年來被查出涉及11起竊案，前科累累，但他辯稱，發現屋內沒人侵入偷東西，未料失風被抓，因為學生對他大小聲才打人。