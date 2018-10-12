LV鞋1000元起！ 「超跑女神」 346件名牌23日拍賣

2018-10-12 16:02

〔記者黃捷／台北報導〕被車友封為「超跑女神」的38歲女子林思吟，假借投資之名向新友吸金6500多萬，遭高等法院依詐欺罪判刑8年7月確定，其中7月可易科罰金，檢方另扣押林思吟的名牌女鞋、包包及飾品多達346件，10月23日也將在行政執行署台北分署變賣，有興趣的民眾不要錯過！

林女於2010年至2016年間，對外自稱在杜拜經商，平日以賓士、賓利等高檔名車代步，加上面容姣好、能言善道，因此在車友圈被封為「超跑女神」，她藉口投資「驗資」公司，聲稱每月可獲取2至4%利潤，吸引表妹、國小同學等12人投資共6500多萬，不久後卻不再付利息，12人才驚覺受騙。

檢調去年發動搜索，從林女住處扣得數十個香奈兒、愛馬仕等女用名牌包、名牌鞋，去年11月全案判決確定後，台北地檢署囑託行政執行署台北分署執行變價程序，追繳犯罪所得，台北分署將於10月23日舉辦變賣會。

台北分署指出，此次變賣品項主要是林女收藏的各類鞋款149雙，包含L.V.、香奈兒、ALAIA、ROGER VIVIER、CHARLOTTE OLYMPIA、HERMES、STUART WEITZMAN、 PRADA、CHRISTIAN DIOR等知名品牌，多為女鞋，尺寸在35至38號間，部分使用過，價格自1000至1萬8000元不等，均便宜市價許多。