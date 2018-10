台灣第一人！駐美警官林少凡 獲頒國際警察首長協會菁英領袖獎

2018-10-12 23:56

〔記者邱俊福/台北報導〕刑事局局駐美國警察聯絡官林少凡本月8日榮獲國際警察首長協會(International Association of Chiefs of Police, IACP)「菁英領袖獎」(IACP 40 under 40 Award)。該獎項為IACP遴選全球40歲以下獲提名的優秀執法人員,並選出40位得獎人,在IACP年會頒獎典禮中受獎,而林員為台灣首位獲得此一殊榮的執法人員,顯示我警察人員優異表現已備受國際肯定。

林員為中央警察大學第68期畢業,曾赴美修讀國際關係碩士,92年至102年於警政署國際組擔任警務正,自103年12月支援刑事局外派赴美擔任駐美聯絡官。本次於IACP年會中,林員另就「我國打擊跨國詐騙犯罪之努力及防制作為」發表演講,並擔任年會相關警政議題研討會與談人;除與各國與會代表意見交流外,亦提升我國際能見度、拓展國際警政合作空間。

IACP為全球最大型非政府國際警察組織,各國會員超過3萬2千名警政執法機關首長,打擊犯罪不分國界,IACP會長Louis Dekmar及副會長Paul Cell亦曾於上月訪台參加警政署舉辦打擊跨國詐欺犯罪國際會議,並擔任開、閉幕致詞。

刑事局表示,IACP「40 under 40」獎項旨在表揚全球40位、40歲以下最具潛力的執法菁英領袖,於特定執法領域的具體貢獻及所彰顯的學習典範,其中林員於駐美期間致力促進台僑社區警政活動、加強台灣警政執法人員與國際交流,並建立合作伙伴關係,其努力及貢獻獲IACP遴選委員會一致肯定。

有感於僑民對美國警察之間仍存在許多隔閡及不了解,為幫助拉近警民關係,林員積極協助僑民與美國執法機關連結,例如協助僑團台美警消之友協會辦理多次有關如何因應大規模槍擊事件講座,及邀請執法機關參與華府龍舟賽、慶祝新年大遊行等大型活動。

此外,林員也協助我國警察人員與美國聯邦、州及地方警察執法機關交流合作,如美國聯邦調查局國家學院訓練、紐約州警局、紐澤西州警局等及參加IACP等多項國際會議或訓練,亦邀請美加地區警察機關人員赴台交流,強化各層級及專業領域交流。

本年獲獎者計有美、加、英、澳、哥倫比亞、阿拉伯聯合大公國、西班牙、巴基斯坦、以色列及墨西哥等11國家執法人員。