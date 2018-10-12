無照尬車撞死3路人 北檢訊後不排除聲押嫌犯

2018-10-12 13:55

［記者謝君臨／台北報導］無照駕駛的21歲男子謝亞軒，昨疑與友人黃佑呈競速尬車，在台北市南京東路四段失控撞上路邊的黃姓夫婦與謝姓保全，3人送醫不治；警詢時，謝自承是「壞小孩」，但辯稱「方向盤失靈才肇事」，不過根據監視器畫面與目擊者證稱，謝應為尬車肇事；今天下午，警方依殺人等罪將謝、黃送辦，檢方訊後不排除將謝聲押。

據了解，無業的謝亞軒有多項前科，18歲前就曾犯下殺人未遂、毒品等罪，還因2次酒駕，今年6月被吊扣駕照，目前靠著在酒店當經紀的哥哥資助過活。

目擊民眾表示，昨天傍晚6時許，正值下班車流尖峰時段，謝男駕駛租來的黑色豐田轎車，與黃男駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路一路競速狂飆，車速飛快，後來兩車右轉到南京東路4段，疑為避開下班車流而開上公車專用道，接著開在白車後方的黑車，又突然急速90度右轉，失控撞進騎樓。

監視器畫面顯示，當時66歲貨運公司老闆黃金鏱，正與64歲妻子許明珠站在貨車後面載紙板，64歲大樓保全謝光明在旁與2人聊天，不料謝亞軒駕駛的黑車突然衝過來，3人根本沒有反應時間，慘遭撞飛。

謝亞軒下車發現闖下大禍，愣在現場一言不發，直到警方到場才回過神。駕駛白車的黃佑呈案發後一度駕車離去，後來回到現場，旋被帶往警所製作筆錄；據了解，警詢時，謝大方自承：「我就是壞小孩！」謝父聞訊趕到派出所，帶著渾身酒氣對著兒子就是一陣痛罵，謝男低頭不發一語。

謝、黃向警方供稱，2人開的車都是以每月3萬4千元代價向租車公司租來，當時各駕一車準備一起去吃晚餐，沒有尬車競速。謝辯稱，他的車是因車子方向盤失靈，又要閃躲安全島，才會失控；但警方勘驗監視器畫面並詢問證人，認為謝的「失靈說」應為胡扯，將謝送辦。