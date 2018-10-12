土地糾紛被強制執行拆廟 百年普安堂提國賠敗訴

普安堂新堂被拆後，若水居、芬園崎、悟源居等建築已不復見，獨留斷垣殘壁。（資料照）

2018-10-12 14:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕有百年歷史的土城齋教寺廟普安堂因與地主新莊慈祐宮的土地糾紛，未能登錄為「歷史建築」，遭法院強制執行拆除，怒向新北市政府文化局及文化部求償國賠165萬元，用以修復建物，新北地院調查，普安堂已逾2年國賠請求權時效，今判普安堂敗訴，仍可上訴。

普安堂表示，2011年11月申請為古蹟，2012年3月審議委會原決議「建議登錄普安堂為歷史建築」，要求普安堂需與土地所有人慈佑宮協調，最後雙方未能達成協議，以不登錄歷史建築結案，他們提起訴願遭駁回，但新北市政府文化局、文化部早知文化資產指定無須徵得所有權人同意，竟仍做出違法處分及決議，導致慈佑宮申請強制拆除普安堂建物，因此提出修復建物165萬元國賠。

文化部主張，法院判決普安堂拆屋還地於2000年判決確定，2013年12月拆除，又普安堂指稱新北市政府2012年4月違法處分，或文化部103年9月違法訴願決定，迄今均已逾2年之請求權時效。

新北市政府文化局則認為，普安堂修復工程預算書，並無任何明細或資料，亦無相關報價單位資料，也未提出工程修復內容、範圍、原始狀態、修復前後的差異、修復可能性等資料，不符合一般工程標準，另普安堂被指定為歷史建築部分，均未於該次強制執行被拆除，普安堂主張因歷史建築未公告導致建物被拆受損，並無依據。

法官認為，不論普安堂2012年是否登錄為歷史建築，都無法改變2000年遭判決確定無權占有他人土地的事實，雖主張2015年10月接獲台北高等行政法院判決，閱卷後才知道建物受損，但普安堂2012年就對新北市政府處分有疑義，向立委辦公室陳情，認定普安堂早已知悉建物損害，不過已超過2年國賠請求權時效，因此予以駁回。