盲腸炎未通知老翁回診害命 桃園醫院判賠164萬元定讞

2018-10-12 14:21

〔記者張文川／台北報導〕桃園市洪姓老翁8年前急性腹痛，到衛福部桃園醫院急診，隔天出院，醫院隨後根據電腦斷層檢驗發現他罹患急性盲腸炎，卻未通知老翁回診，老翁盲腸炎破裂引發敗血休克死亡，家屬認為醫療有疏失，提告求償164萬餘元；二審認定桃醫診斷後未進行必要的處置，導致老翁死亡，判桃醫應賠償164萬多元，最高法院今駁回桃醫上訴，全案定讞。

洪姓老翁享壽70歲，他的兒子提告指控，2010年4月28日晚間，父親急性胸痛、腹痛、冒冷汗，去桃園醫院急診，住院觀察檢查，但醫師檢驗後，並未正確判讀電腦斷層攝影檢查影像，也未會同放射科醫師協助判讀，以致沒有及時發現父親罹患急性闌尾炎，隔天就讓父親出院。

洪子主張，父親出院後2小時，桃醫放射科醫師根據斷層影像，發現洪父罹患的是急性闌尾炎，但院方卻沒有建立後續通報機制，也沒有通知病人回診診療的制度，導致父親終因盲腸炎破裂休克，在同月30日上午被送至醫院急救仍告死亡，洪男要求醫院賠償。

二審高等法院認為洪父剛離開醫院不到2小時，院方就已得知他患有急性闌尾炎，若有緊急通報要求病患回診的機制，仍有機會召回病人及時治療，認定醫院不履行通知，與洪翁的死亡有因果關係，判准桃醫應賠償家屬164萬餘元。桃醫上訴三審，最高院今駁回上訴定讞。