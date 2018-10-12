公親變事主！北港深夜糾眾火拚 警逮9人起獲改造槍

北港萬有紙廠對面空地昨天深夜發生4、50人糾眾鬥毆事件。（記者黃淑莉攝）

2018-10-12 14:04

［記者黃淑莉／雲林報導］北港萬有紙廠旁空地昨天深夜發生4、50名糾眾鬥毆事件，其中一名王姓男子攜改造手槍一陣混亂掉落地面，對方人馬發現高喊「身上有帶槍，打啦！」北港分局巡邏員警發現呼叫勤務中心啟動快打部隊抵達現場，帶回9人偵訊，並在現場起獲一把改造手槍、子彈3顆。

北港警方昨天執行擴大臨檢勤務，巡邏員警8點18分行經民樂路萬有紙廠旁空地（現北港牛墟）發現有數十群眾聚集，上前查看並通報勤務中心，啟動快打部隊由分局長廖志明帶隊到場，有多人看到警方到場紛紛騎機車離去。

北港分局副分局長吳柏源指出，事件起因是吳姓男子的女友與朋友發生口角，吳男的友人郭男（36歲）建議約出來談一談，吳男認為郭男「挺對方」，約郭男昨天晚上到萬有紙廠附近空地談判，郭男與友人王男及另一名男子駕車到場，吳男與4、50人在現場等候見郭男車子抵達，一群人上前圍住。

坐在副駕駛座的王男遭人拉出車外，對方人馬發現王男身上有槍，眾人群情激動高喊「身上有帶槍打啦」，隨即一群人上前打人。

員警到場將王男及其他8人以現行犯逮捕，並在車子底下找到一把改造手槍（初驗具有殺傷力）及裝有3顆子彈的彈匣，訊後依違反社會秩序維護法、槍砲彈藥管制條例送辦。