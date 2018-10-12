無照男飆速釀3死 警罕見「殺人罪」送辦

2018-10-12 12:49

［記者陳恩惠／台北報導］21歲男子謝亞軒涉嫌無照駕駛趙姓友人租的黑色轎車，昨天傍晚交通尖峰時段，與22歲同樣無照友人黃佑呈所駕白色轎車，在台北市南京東路四段公車專用道競速尬車，謝嫌閃避安全島時失控，撞死貨運公司黃姓夫婦及謝姓管理員3人；檢警認為他既然無照，卻又在下班尖峰時段高速行駛，今天依刑法271條殺人罪送辦，另租車的趙、呂姓及競速的黃男同列殺人罪共犯送辦；警方同時證實，謝嫌非「中山聯盟」成員，其餘共犯身分待查。

警方說明，昨天南京東路四段19號前的3死重大車禍，經調閱監視器、行車紀錄器等資料佐證，發現有酒駕前科的謝嫌，明知自己無照，竟然在下班尖峰時段，在南京東路上疾駛，可預見會發生事故將造成傷害，結果真的發生交通事故，造成3人死亡，依不確定殺人罪責移送，至於負責出借黑色轎車的20歲趙明緯、白車的21歲呂韋霆，以及同樣涉嫌無照駕駛白色轎車在前競速的22歲黃佑呈，同樣依共犯送辦。

警方說，謝嫌今年5月間曾因追撞前車，依公共危險罪送辦，昨天他在肇禍之後，當場進行酒測，經酒測器檢測並無酒精反應，至於是否吸毒後駕駛，已採集尿液送驗，待驗後將再送辦。

至於謝嫌是否為「中山聯盟」的幫派分子，警方今特地說明，經清查相關資料，謝嫌並非「註記分子」亦即幫派列管分子，至於其餘友人是否有黑幫背景，將持續清查究辦。

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