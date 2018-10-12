他為1歲半兒偷夾娃娃機台鋼彈模型 老闆得知加送2盒

2018-10-12 12:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔣姓男子帶著孕妻、1歲半的兒子，從嘉義到高雄找工作，他見夾娃娃機上方放著鋼彈模型，機台玻璃寫「出一盒上方拿一盒模型走」，他隨手偷走1盒模型，市價約200元，因沒有夾到機台內的任何1盒寶物，今被新興警方查獲，蔣男供稱是偷給孩子玩，鄭姓老闆得知霸氣送2盒給竊嫌，令蔣男愧疚又感動。

警方今指出，竊嫌蔣男（30歲）上月底於六合一路選物販賣機商店，竊取店內鋼彈模型1盒（價值約200元），再以徒步方式逃離現場，經警方調閱眾多監錄系統循線找到該竊嫌，並通知被害人至所領取遭竊的鋼彈模型，沒想到被害人鄭姓老闆（23歲）在聽完竊嫌的處境後，霸氣的老闆還請朋友返回店裡多拿2盒贈送。

警方當時受理此案後，調閱監錄系統發現，該名竊嫌全程皆徒步方式前來行竊，經調閱上百支監錄系統研判歹徒動向後，研判竊嫌可能住在中正路附近，遂前往現場實施埋伏，在警方多日埋伏後，竊嫌果真於出現，警方立即上前盤問，竊嫌也當場俯首認罪。

蔣男向警方表示，他遠從嘉義到高雄尋找工作，目前與懷孕的妻子及一歲半的兒子一同居住在該旅店，因為在選物販賣機商店看見機台玻璃上寫了「出一盒上方拿一盒模型走」，機台上方直接擺放了5盒模型供人拿取，店內又沒有店員管理，便直接竊取了其中一盒模型後離去。

沒想到被害人到所領取贓物時，聽到蔣嫌竊取該模型只是為了給自己1歲半的孩子玩，當場便直接把遭竊的模型送給他，在竊嫌於所內製作筆錄時，更又請友人返回店家再拿兩隻模型來贈送，甚至大方地對竊嫌說：「如果以後你的小孩沒有玩具，都可以直接到店裡找我要，我會免費送給你！」令竊嫌當場既是愧疚又是感動。

蔣男不斷地向鄭男鞠躬道歉也道謝，警方今依竊盜罪嫌函送偵辦。