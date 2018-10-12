同夥持刀棒毆打勒索騎士 他睡著沒參與躲過官司

2018-10-12 11:08

［記者楊政郡／台中報導］陳等4人駕自小客車3月間開車上太平區赤崁頂看夜景，看一群年輕機車騎士在場，催油催得很大聲，竟持西瓜刀、鋁棒，對其中蕭姓騎士嗆聲「車子很會跑喔！」並恐嚇、毆打、押上車勒索他交出錢財，蕭某湊了1200元給他們，才放他們走，犯下恐嚇取財、強制、傷害等，而同夥中李男，從頭到尾在車上睡覺也沒被吵醒，躲過一劫，僅陳姓及林姓等3人被起訴。

據檢察官調查，陳男（20歲）、林男（21歲）及「阿裕」（28歲）與李男（不起訴處分）4人，今年3月6日晚上開一部自小客車上太平區赤崁山區頂賞夜景，過了12點，李男在車上睡著了，而一旁蕭姓機車騎士催油催得很大聲，陳等想對他們示威一下，陳等3人分持西瓜刀、鋁棒，向蕭嗆聲「你的機車很會跑嗎？」蕭男趕緊道歉，但陳等囂張至極，二話不說鋁棒就朝蕭男背部、手部揮打，被蕭男搭載的「阿信」（化名）也一起被打。

「阿裕」持西瓜刀只在旁助陣沒動手，陳男喝令蕭男上車（陳的自小客車）後座，陳也隨著押進去，在車上要求蕭湊5000元給他們「壓壓驚」，蕭男找「阿信」等其他4名騎士湊錢，湊錢期間陳還以鋁棒朝蕭背部招呼好幾下，好不容易湊了1200元交給「阿裕」，「阿裕」才把機車鑰匙還給蕭。

得手1200元後，陳等才把李男叫醒，很威風且洋洋得意的離開，把鋁棒及西瓜刀丟在半路，但當天上午陳等4人都被警方逮捕，並尋回作案的鋁棒2支及西瓜刀，被告陳等3人坦承犯行，李因全程都在睡覺，沒有參與而逃過一劫。