「黑道救命醫院」興衰內幕！創辦人2兒接連涉案漸轉型

已開業42年的全民醫院隱密性高，又擅長處理外傷，曾經是黑道鬥毆受傷的首選，不求接回斷肢，只求保命且不要被關進監牢。（資料照）

2018-10-12 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕台中市昨天凌晨一名角頭的前女婿古姓男子，渾身是血、性命垂危被丟在有「黑道救命醫院」之稱的全民醫院前，讓全民醫院再度受到關注，已開業42年的全民醫院隱密性高，又擅長處理外傷，曾經是黑道鬥毆受傷的首選，不求接回斷肢，只求保命且不要被關進監牢。

綜合媒體報導，全民醫院靠近國道中清交流道，且擅於處理外傷、燒燙傷，黑道火拼後滿身傷，到大醫院會被警方發現，隱密性高的全民醫院就成了黑道就醫的去處，不求接回被砍斷的手腳，只要能保命，且不要被警方抓到就好，在2、30年前「黑道救命醫院」因此風光一時。

據《蘋果》報導，全民醫院創辦人楊清堂的遺孀邱春枝說，當年黑道火拼，斷手斷腳、血流如注，送到醫院後好不容易救回性命，還會有雙方的人馬帶刀或帶槍到醫院尋仇，場面相當驚險。

「黑道救命醫院」救回無數黑道份子，名聲不脛而走，後來創辦人楊清堂的雙胞胎兒子接連涉案，25年前雙胞胎弟弟先被捲入國中同學、全民醫院的郭姓救護車司機和黑道的勾結中，因此被逮捕，10年前哥哥也被抓到製造毒品，全民醫院就開始逐漸轉型，目前朝著老人呼吸照顧與慢性病醫療發展。