喝酒口角打死20年好友 殺人罪判14年10月

2018-10-12 10:23

［記者楊政郡／台中報導］喝酒誤事！今年4月僅因細故，曹東榮與20年好友范某吵架，范持鐵條1支企圖攻擊曹，曹閃避後將范推倒在地，范倒地後沒反應，曹竟持上述鐵條揮擊范的頭部約7下，還腳踹其頭部，造成范硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦挫傷出血而於翌日上午5時許死亡。台中地院依殺人罪判處曹某14年10月，褫奪公權5年。

曹某在警詢及偵訊時還承認在場，推倒范姓友人，到法院審理矢口否認有前揭殺人之犯行，辯稱：案發當天沒有與被害人范見面，也沒有毆打他，被害人死亡與他無關，監視器理面不是他等等。

此案有監視器畫面，還有現場處理員警，員警到場扣得上開鐵條1支。法官當庭勘驗監視器光碟，定格並重複播放監視錄影畫面，經比對後，依影像可確認就是曹某無誤，有勘驗筆錄及該時間區段畫面之翻拍照片為證。

員警供稱，到場處理時，有對在場曹男查驗身分，曹男提出證件，確認就是被告，員警說被告人在現場，身上有酒味，應答時，被告是可理解問題，只是會比較慢，被告當時沒有直接承認打被害人，被告說是被害人自己倒下，後來看監視器畫面才知道是被告所為，並再次傳喚到案，在警詢及偵查中都承認犯罪。

法官說，據監視影畫面被害人持鐵條走向被告，被告面對攻擊，輕易並精準地閃避，並出手推倒被害人，再密集反擊被害人，停止攻擊後，被告在被害人（倒地上）附近徘徊，並能與路過該處因見被害人倒地而駐足騎士有交談，待員警到場後，被告與員警多有對話，員警要求其出示證件，被告亦能應對，腦筋清楚。事後矢口否認，只是想卸責，20年好友因細故口角，在酒後就發生憾事，依殺人罪判14年10月徒刑，褫奪公權5年。