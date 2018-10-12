不知老爸機車賣鄰居 通緝犯兒騎走罪加一條

2018-10-12 09:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕吳姓父親已把車賣給鄰居，通緝犯兒子不知，私自騎走當逃亡工具，反吸引警方查緝，還罪加一條，高市保大迅雷警網在三民區圖書館見他騎車鬼鬼祟祟，查出機車是贓車便將他攔下，他竟大方說「車子是我爸的」，警方再依竊盜罪逮捕送辦。

保大迅雷中隊警組小隊長黃春欣、警員潘志中、蔡有冠等3人，昨夜巡邏行經三民區金獅湖巷內時，見吳男（38歲）騎機車至圖書館附近，形跡可疑，警組直覺有異將他攔下盤查，他自稱是臨時工，警方查出吳男是橋頭地檢署今年9月13日所發布肇事逃逸通緝犯。

警方同時查出他所騎乘機車於107年8月所通報失竊機車，吳男表示該車是父親所有，他沒有偷車，只是向父親不告而「借」，當作交通工具，警方通知失主到隊時，吳男才知車主已換成鄰居，警方調查，吳父於17年前購買，但因兒子好吃懶作，4年前將兒子趕出家門並斷絕往來，隔年便把機車賣給林姓鄰居。

吳男因在外工作不穩定且無交通工具，日前利用父親外出工作時，偷偷跑回父親居住地偷拿東西吃，並在巷口附近發現父親的機車，強行破壞機車電門並將機車騎走，吳嫌原以為父親不會向警方報案告發他，直到被警方查獲才知道該車早已非在父親名下，這下恐怕又得多一條竊盜刑責。

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