屁孩撞死3人將移送北檢 正妹友人護航「他夠自責了」

昨天傍晚21歲男子謝亞軒與友人在台北市街頭無照駕駛狂飆，結果失控撞死路邊3人。（資料照）

2018-10-12 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕昨天傍晚，21歲男子謝亞軒在台北市南京東路無照駕駛與友人狂飆，結果失控撞死路邊3人，他向警方自稱「中山聯盟」，荒謬的是，犯下滔天大罪竟還有友人替他護航「你們的嘴巴可不可以不要這麼酸」。謝嫌作完筆錄後，暫時拘留分局，上午將移送台北地檢偵訊。

綜合媒體報導，謝亞軒曾擔任酒店經紀，目前無業，有毒品、傷害、酒駕、公共危險等前科，他在未成年時代就已是問題人物，但他的素行依規定年滿18歲即塗銷，警政系統沒有保留他的案底資料。這次撞死人事件後，謝亞軒對警方說「我就是壞小孩」、「我中山聯盟的！」但媒體指出，他只是利用中山聯盟名號，其實不是聯盟的成員。

謝男臉書被搜出後，不少憤怒的網友紛紛湧入，痛斥謝男「垃圾」、「畜生」、「你一定會有報應」、「有沒有良心？」、「就算沒死刑，你也一輩子揹著這三條人命」、「無照駕駛好玩嗎」、「天哪，你知道你撞死了三個人嗎」！

沒想到就算他撞死了人，他的友人仍能為他護航，有正妹說「我是他朋友，發生這種事他自己也夠自責了、「你們的嘴巴可不可以不要這麼酸，在網路嘴砲這樣你們很開心？媒體報的就一定全是事實你們能肯定嗎」。網友紛紛痛罵「撞的不是你，當然可以這樣講...」。