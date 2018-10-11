南京東路連環撞 無照男疑競速肇禍 犯案非首次

謝亞軒依過失致死罪嫌送辦。（記者陳恩惠攝）

2018-10-11 23:15

〔記者陳恩惠／台北報導〕21歲男子謝亞軒今天傍晚近6時駕駛黑色轎車行經南京東路四段，疑似和駕白色轎車的23歳黃姓友人「尬車」，失速衝撞騎樓，造成3人死亡；根據謝男臉書紀錄，6年前才15歳，就因殺人未遂、傷害、拉K等案被逮，遭收容至新竹的少年矯正學校2年餘，不過這些資料，在他滿18歳時已經塗銷，警政系統目前已查無案件背景。

謝嫌被帶回警所調查時，嚇得不知所措，一度失控自稱「我是壞小孩」，謝父接獲通知趕到派出所，由於渾身酒味，擔心謝父會失控教訓闖禍的小兒子，讓不准進入偵詢室，只能坐在外邊。

據悉，謝嫌自稱無業，也未在大學就學，臉書上都是流連酒店或是到聲色場所喝酒玩樂的照片，近年則不斷分享一些新聞報導或是趣味影片連結。

謝嫌的臉書也顯示，他早在2013年才16歲時，就已經開著友人的車趴趴走，朋友留言虧他「麻煩你把你要去的路報出來，我不想死得不明不白！」今年5月酒駕追撞他車，除判刑4月外，還被吊扣駕照。

目前有許多網友到臉書上憤怒留言表示，「垃圾」、「被你撞死的更可憐」、「一定會堵到你的」、「下次要競速可以去地獄ㄇ」、「對得起被你撞死的人嗎」、「準備好進去關了沒？屁孩，無照的還飇車」。