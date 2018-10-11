國慶日到眷村偷檜木地樑 被警活逮

蔣姓男子國慶日到眷村共和新村偷地樑。（記者陳彥廷翻攝）

2018-10-11 22:58

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港鎮共和社區因眷村改建，許多老舊房屋早已無人居住，一間間的空屋卻成為竊賊下手的目標，蔣姓嫌犯竟從高雄到東港，以為警方都去升旗典禮，竟偷竊舊屋的檜木地板條，所幸被巡邏員警當場一舉成擒，沒讓老檜木外流。

東港分局東港派出所副所長曾文華、警員宋宗翰國慶日當天下午14時20分左右巡邏時，在共和新村共和街道路看見一男子行蹤詭異，刻意閃躲，員警直覺有異，經上前盤查當場查獲竊嫌正將一堆檜木裝上推車要載往他處，行徑十分可疑。

警方表示，東港鎮共和社區因眷村改建，許多老舊房屋早已無人居住，一間間的空屋卻成為竊賊下手的目標，當時副所長曾文華、警員宋宗翰，剛好在執行共和社區住宅防竊巡邏勤務，於巡邏至共和街時遠遠便看見一名男子正將一堆在空屋鋸下的檜木裝上推車，準備載往他處。

警方上前攔查，經查蔣姓男子為高雄的治安人口，（56年次、設籍高雄市大寮區、有多起竊盜、毒品前科）。警方詢問這堆檜木從何而來？男子辯稱這堆檜木是在共和街的路上撿到的，警方立刻通知國軍眷村業管單位空軍防砲訓練中心人員前來現場確認，軍方人員查看後確認該批檜木為共和新村空屋內地樑遭人鋸斷後運出屋外，當場戳破蔣嫌謊言，蔣嫌自知法網難逃坦承行竊，案經偵詢後全案依竊盜罪移送偵辦。

東港分局表示，東港鎮共和社區因眷村改建，居民搬遷後造成許多閒置空屋，因空屋內仍有不少檜木，容易被竊嫌鎖定目標，警方除了平常加強巡邏該社區外，也請社區居民一起幫忙關注，若發現可疑人事物可隨時報案，一同為社區治安付出心力。