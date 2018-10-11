學妹同意磨蹭但不可「進入」 男大生凍未條的下場是…

2018-10-11 22:48

〔記者李立法／屏東報導〕凍未條啦！男大生與學妹同處一室，女方同意以下體互相磨蹭但不准「進入」，男大生慾火難耐，以手指「進入」吃上官司，法官認定男大生強制性交罪行成立，判刑3年2個月，可上訴。

男大生為學妹指導課業留宿租屋處，在男方要求下，女方同意雙方可以下體相互磨蹭，但不可以「進入」，男大生血氣方剛，越是磨蹭，慾火越是高漲，最後「凍未條」強行「進入」，女方自覺受到侵害提出性侵告訴。

男大生應訊時辯稱，學妹以圍巾蒙住他的雙眼後，兩人以下體相互磨蹭，他僅以手指「進入」，如果他違反學妹的意願，學妹不可能會同意兩人下體磨蹭。

被害人應訊時，一度指控男方違背雙方約定強行侵犯她，但事後又改口說忘了男方是以何種方式「進入」，精神狀況並不穩定。

刑事警察局的鑑識報告顯示，被害人下體深部雖未能驗出男大生的DNA，但外緣卻驗出型別與男大生相符的染色體；檢方偵辦後，認為男大生涉及妨害性自罪嫌重大予以起訴。

法官詢問被害人同學，並檢視相關診斷報告後，認為被害人受該事件影響，情緒起伏激烈，甚至因此休學，與一般遭受性侵害者所產生的恐慌、畏懼、情緒低落等反應相符，被告「指侵」行為已違反雙方約定及被害人意願，依強制性效罪判刑3年2個月。