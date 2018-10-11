兒代人租車吃12張罰單 議員祕書父要車行「好好解決」

2018-10-11 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名林姓男子替人租車卻收到12張罰單，林男父親得知後到車行表明議員祕書身分，要黎姓車行老闆好好解決，否則「我紅單有辦法把他打回來」。黎姓老闆氣得提告恐嚇，林父則質疑租約合法性，雙方準備法院上見。

綜合媒體報導，31歲鄧男因未繳罰單無法租車，透過友人找來23歲林男當承租人，自己掛保證人。鄧男透過折價券如期付了14天租金，但自6月25日起便不再付款。10天之後，黎姓車行老闆請警方幫忙把車拖回車行，共計有1萬9千元車租待追回。

幫忙租車的林男陸續收到12張罰單，因為車輛罰單地址與黎姓老闆住家接近，懷疑車行和鄧男聯手誆騙，遂找父親前往車行理論。

林父進門就嗆「紅單發了兩三張，真的是，不要這樣玩啦」、「我紅單有辦法把他打回來，有辦法叫法政局寄單給你們、有辦法到交通局發文下來」、「不知道誰開（車）的就對了，你紅單還寄來給我，叫我怎麼吞得下去？」還遞上名片，表明自己是資深議員的秘書。

黎姓老闆說，林父除了出言恐嚇，還把他們的個資調查得非常清楚，遂向林父提告恐嚇和妨害個資。

林父則回應，並未以議員秘書身分施壓，僅因租車合約有明顯缺失，才帶兒子上門討公道。之後若要上法庭，也會提出相關證據，交由司法解決。