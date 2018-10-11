國1內壢交流道4車連環撞 火燒車駕駛驚險逃生

國道1號北上內壢交流道匝道發生4車連環撞事故，車輛全面燃燒。（記者許倬勛翻攝）

2018-10-11 21:11

［記者許倬勛／桃園報導］國道1號北上內壢交流道匝道上，晚間6點許發生一起追撞車禍，4輛行進間的自小客車撞成一團，其中2輛起火燃燒，警消獲報趕抵，火勢在5分鐘內撲滅，其中一名民眾因胸口疼痛被送往桃園醫院救治，其餘駕駛、乘客均無大礙。詳細的車禍肇事及起火原因仍待進一步調查。