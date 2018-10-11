用「千里眼」勘災圖利農民 鄉公所課員判刑5年2月

竹塘鄉劉姓農民承租自強大橋下河川地永基段，未整地種植就先報災損領補助，依詐欺取財判刑。（記者陳冠備攝）

2018-10-11 21:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕54歲劉姓農民在彰化縣竹塘鄉濁水溪承租大片河川地，尚未整地就遇到颱風過境，劉男起貪念，向竹塘鄉公所申請天然災害救助，竹塘鄉公所指派農業課員莊啟佑前往勘災，他明知劉男沒種植，仍站在250公尺遠的自強大橋上，扮起千里眼察看災情，看到枯瓜藤即認定是農損，涉嫌放水幫劉男申請41萬9769元救助金，兩人貪汙行徑被舉報，彰化地院今日判決，莊男違反對主管事務圖利罪處有期徒刑5年2月，褫奪公權1年，劉男違反詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，曾任竹塘鄉代會副主席的劉男，3年前向第四河川局承租自強大橋兩側上游（永基段）、下游（長安段）共7筆約3.8公頃土地，直至104年8月9日蘇迪勒颱風侵台前都一片荒蕪，尚未種植農作物，颱風過後劉男意圖不法，以種植香瓜因蘇迪勒颱風受災為由，向竹塘鄉公所申請災損補助。

竹塘鄉公所農業課指派曾擔任農務主辦人員的莊啟佑（49歲）前往勘災，莊男站在自強大橋上遠距離目測劉男農田，認為受災率達25%～50%，為劉男申請41萬9769元補助，事後彰化縣調查站接受密報，劉男未種植卻領有補助，因而東窗事發。

合議庭上，莊啟佑否認圖利劉男，辯稱有與當時代理課長謝志成到自強大橋上遠眺勘災，發現劉男耕種河川地有乾枯瓜藤、雜草等地，依照經驗是颱風過後，瓜藤產生的枯黃現象，也認為從沒遇過未種植就報災損的農民，且與劉男平時無往來，是劉男不實填載才陷於錯誤，充其量是勘查疏失，並無圖利之意。

不過劉男庭訊時卻坦承不諱，表示蘇迪勒颱風來襲時尚未整地，直到11月才整地完畢，第四河川局人員也證稱，曾告知劉男，颱風要來，要不要延後整地。

法官認為，從人造衛星空拍圖看，8月3日、10月15日劉男承租的河川地仍是黃土一片，11月3日後才有整地痕跡，且種植香瓜土地會看到一畦一畦規律狀土地與種植瓜類的銀色布棚，即使風災也會留下一些，不致於裸地黃土狀態。

法官審酌，莊啟佑明知劉男未種植作物仍認定災損，身為負責勘災公務員，竟不思秉公務執行公務，據實登載，致劉男有機可乘，詐得國庫41萬9769元，犯罪後否認犯罪，態度難認良好，考量無法證明因本案直接獲利，不排除是基於私人情誼故意放水，全案依貪汙治罪條例，處有期徒刑5年2月，褫奪公權1年；劉男雖一時貪心也花光救助金，事後已悔悟，且表明繳回詐得款項，處6月徒刑，可易科罰金。

竹塘鄉公所表示，莊啟佑於87至99年間曾任農業課災損勘查主辦人員，一度調離，104年才又派往支援，事件發生後已將莊男調離農業勘災職務；彰化縣政府農業處表示，全案若定讞，會對劉男討回全額天然災害救助金。

竹塘鄉公所災損勘查人員莊啟祐扮千里眼，從自強大橋下勘災。（記者陳冠備攝）

劉姓農民橋下承租農田距離自強大橋約250公尺遠。（記者陳冠備攝）

莊啟祐認為有看到颱風過後產生的枯黃瓜藤與雜草，即認定是災損。（記者陳冠備攝）

自強大橋兩側圈紅框，即是劉姓農民承租地。（第四河川局提供）

法官調查，香瓜種植應舖有銀色布棚，莊啟佑未查就認定災損，有放水嫌疑。（記者陳冠備攝）