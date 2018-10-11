10/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月11日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：06、12、14、16、19、21，第二區：06。
38樂合彩：06、12、14、16、19、21。
雙贏彩：04、06、07、09、11、14、15、16、18、19、22、23。
今彩539：14、16、27、32、35。
39樂合彩：14、16、27、32、35。
3星彩：602。
4星彩：3689。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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38樂合彩：06、12、14、16、19、21。
雙贏彩：04、06、07、09、11、14、15、16、18、19、22、23。
今彩539：14、16、27、32、35。
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