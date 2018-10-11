無照尬車衝進南京東路騎樓 保全遭撞全身骨折不治

黑色轎車今天傍晚撞進南京東路、敦化北路口小巨蛋對面騎樓，撞死3個人。（記者鄭景議翻攝）

2018-10-11 21:10

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北市松山區南京東路、敦化北路口小巨蛋對面，今天傍晚發生一起嚴重車禍事故，一輛黑色自小客車衝撞進騎樓，造成騎樓內2男1女失去意識命危，分別送國泰、三總以及馬偕醫院急救。

其中，謝姓保全送往國泰醫院，國泰醫院急診醫學科醫師姚鍾太醫師說，65歳謝姓男性於6點17分由救護車送到國泰醫院，全身骨折、到院前已無呼吸心跳，經急診醫師急救半小時無效，宣告不治。

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