影像曝光！男子超車硬切害摔車 台中2大學生渾身傷

陳姓女大生騎車載彭姓男同學，卻遭後方張姓男子超車撞上，兩人在地上翻滾好幾圈後受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

2018-10-11 19:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名33歲張姓男子，10日開車行經霧峰區林森路時，發現陳姓女大生（19歲）騎車載同學在前面，先是按喇叭後接著加速超車，並快速切回原車道，車子右後側並直接將機車撞倒，2名大學生摔車後在地上翻滾了好幾圈，全身多處擦挫傷送醫，有民眾將行車紀錄器po網，網友一片罵聲，質疑男駕駛「根本故意的」；警方表示張男否認逼車，自稱超車不慎，因超車未保持適當間隔將依法開罰，肇事責任則需進一步釐清。

這起車禍發生在10日上午7點56分左右，當時亞洲大學陳姓女大生（19歲）騎車載著彭姓男同學（20歲），從霧峰林森路往大里方向行駛，卻遭後方駕車的張姓男子（33歲）超車後撞倒，台中市消防局獲報到場救護，陳女和彭男兩人全身多處擦挫傷、意識清楚，立刻將兩人送醫治療，所幸傷勢無大礙，當天就出院。

不過有民眾將事發當時的行車記錄器影像貼上臉書社團《霧峰人俱樂部》，畫面中可看到，張男駕駛的白色轎車原本開在機車後，沒多久超車後，迅速切回車道，車子右後側直接將機車撞倒，兩名大學生倒地在路上翻滾了好幾圈，畫面怵目驚心。

網友看到行車紀錄器影像一片罵聲，紛紛留言「根本是謀殺」、「明顯是故意」、「感覺轎車想逼車，因技術差變成A到」、「沒畫面還可以扯角度沒喬好，前面快車道沒車你不切，不是故意謀殺是啥！？」

霧峰分局交通分隊王世建小隊長今天表示，陳姓女大生昨天騎車載陳姓男同學，沿林森路往大里方向行駛，正常行駛在外側車道，陳女表示，當時先聽到後面的汽車按喇叭，接著就從左側快速超車並切回車道，因速度太快來不及反應直接撞上，肇事的張男否認惡意逼車，表示當時想超車卻未抓準間隔才撞上機車，因已違反「道路交通管理處罰條例」47條3款，「超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線」，可處1200元到2400元罰鍰，將開單告發，並進一步釐清肇事責任。

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